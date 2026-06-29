Hakkında gözaltı kararı verilince yurtdışına kaçan Tamar Tanrıyar, adı pek çok kez tartışmalı olaylarla anılan Uçankuş TV’nin sahibi Can Tanrıyar’la evli.

Üniversite eğitimi sırasında sinema ve dizi sektöründe tanınmaya başlayan Tamar Tanrıyar, 5 yıl kadar önce Can Tanrıyar’la evlendi. Gazeteci olarak başladığı mesleğinde, spor yazarıyken, magazin dünyasına adım atan Can Tanrıyar ise Uçankuş TV’yi kurarak adını duyurdu. İlk eşini kaybettikten sonra ünlü şarkıcı Petek Dinçöz’le evlenen ve olaylı biçimde ayrılan Tanrıyar, 2021 yılında Tamar Tanrıyar ile evlendi. Çiftin, 2022 yılında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Mal varlıkları dudak uçuklattı

Birkaç kez hakkında şantaj ve benzeri iddialarla gözaltı kararı verilen Can Tanrıyar’ın uzun bir mal varlığı listesi bulunuyor. Sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre Can Tanrıyar’ın İstanbul Ortaköy’de bir butik oteli, İstanbul Uskumruköy, Tekirdağ ve Göcek’te arsa ve tarlaları, Şişli’de bir apartman ve işyeri, Göcek’te üç adet iki katlı binası bulunuyor.





YAĞMA SUÇLAMASI

İstanbul’da iki yıl önce açılan bir davada ise Can Tanrıyar ve eşi Tamar Tanrıyar hakkında ‘Yağmaya teşebbüs’ ettikleri iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, müşteki Muhammed Abdulkadir Güneş’in şüpheliler hakkında, aralarında yaklaşık 6 milyon 500 bin ile 7 milyon 500 bin dolar miktarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu, müştekilerin alacağından vazgeçmesi ve maddi menfaat temin etmek amacıyla yağmaya teşebbüs ettiklerine dair şikayet üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı.