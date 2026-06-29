"Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında resen soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar'ın Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındığı bildirildi.

Savcılık, Tamar Tanrıyar'ın yurt dışından kendisi gelerek Kuşadası'nda teslim olduğunu doğruladı.

Sözcü Muhabiri Dilara Şahin konuya ilişkin gelişmeleri "Tamar Tanrıyar'ın 23'ünde yurt dışına çıktığı öğrenilmişti. Kendisinin 28'inde adliyede bulunması istenmişti. Firari konumdaydı ve aranıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, "Hakkında yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar ile ilgili yurt dışından kendisi gelerek Kuşadası'nda teslim oldu" ifadeleriyle aktardı.

Tanrıyar'ın İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi beklenirken, ifade işlemlerinin de burada süreceği kaydedildi.

Tanrıyar'ın bahse konu olan videoları yurt dışında çektiği öğrenilmişti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar'ın gözaltına alınmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar isimli şahıs yurtdışından kendisi gelerek Kuşadası’nda teslim olmuştur. Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir”

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li bazı isimlere yönelik iddialarıyla ve son olarak SÖZCÜ ve Turkuvaz Medya'yı hedef alan sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını, gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmişti.