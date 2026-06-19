Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz Sayın Tamer Karadağlı ve AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir ile dolu dolu bir gün geçirdik. Geçirdiğimiz bu keyifli ve verimli gün için kendilerine teşekkür ediyorum.



📍Nurullah Genç Kütüphanesi

📍Hikmet Barutçugil Güzel… pic.twitter.com/DfFudYTZkr