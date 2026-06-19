AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile birlikte Bağcılar’da programlara katıldı. Karadağlı ve AKP'li yöneticilerin Çarşı Caddesi’nde yurttaşlarla selamlaşması dikkat çekti. 


Karadağlı ile yapılan program Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız tarafından sosyal medyada da paylaşıldı.