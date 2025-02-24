'Tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan ve Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın soruşturması genişlemiş ve ünlü oyuncular da ifadeye çağrıldı. Gözler o dönem Gezi Parkı eylemlerine katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya çevrildi. Tamer Karadağlı, "Kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm" açıklamasını yaptı.

Sabah gazetesine konuşan Karadağlı, "Gezi'ye katılmanız sosyal medyada yeniden gündem oldu. Buna dair neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

-Evet Gezi'ye gittim. O dönem orada olan binlerce insan gibi. Ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm.

-Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım.