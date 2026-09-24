Devlet Tiyatroları’nda yolluk giderleri hızla yükselirken, yurt dışı turnesine gönderilen sanatçı ve personelin harcırahında kısıtlamaya gidildiği ortaya çıktı.Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları’nın mali tablolarına göre kurumun 2026 yılının ilk 6 ayındaki yolluk harcaması 160 milyon 622 bin 851 liraya ulaştı. Aynı dönemde İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Vanya Dayı” oyunu için Rusya’ya gönderilen ekibin önüne ise dikkat çekici bir belge konuldu.

MOSKOVA TURNESİ ÖNCESİ HARCIRAH FERAGAT DİLEKÇESİ

“Vanya Dayı” ekibi, 26-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Moskova turnesinde görevlendirildi. Turneye katılan personele imzalatılan dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Bakanlığımız 24.07.2026 gün ve 254080 sayılı onayına istinaden 26 - 29 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘’Vanya Dayı’’ adlı oyunumuzun Rusya (Moskova) turnesinde görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Tarafıma yapılacak olan yurt dışı görev harcırahının gidiş ve dönüş günleri hariç, ikametgâh günleri için ödenecek tam %50 artırımlı harcırahın %50 tutarını kabul ettiğimi beyan eder,

Gereğini bilginize arz ederim.”

“İLK KEZ KARŞILAŞTIK BU UYGULAMAYLA"

Belgeye göre personelden, Moskova’da kaldıkları günler için hesaplanan yüzde 50 artırımlı tam harcırahın yalnızca yarısını kabul ettiklerini yazılı olarak beyan etmeleri istendi. Yani harcırah 100 birimse, yurtdışına göreve giden oyunculara 150 birim veriliyor. İmzalatılan belge ile de harcırahın yarısını kullanmaları yani 75 birimi iade etmeleri istendi. Devlet Tiyatroları’na uzun yıllardır emek veren bazı çalışanlar ise bu tür bir uygulamayla ilk kez karşılaştıklarını belirtti.

6 AYDA 160 MİLYON TL’LİK YOLLUK HARCAMASI

Harcırahların sınırlandırıldığı aynı dönemde Devlet Tiyatroları’nın yolluk faturası ise yükselmeye devam etti. Kurumun resmi mali tablolarına göre 2025 yılının tamamında 177 milyon 239 bin 644 lira yolluk harcaması yapıldı.

2026’nın yalnızca ilk 6 ayında ise bu rakam 160 milyon 622 bin 851 liraya çıktı. Böylece Devlet Tiyatroları, geçen yılın 12 aylık toplam yolluk harcamasının yaklaşık yüzde 91’ini yalnızca 6 ayda gerçekleştirdi. 2026’nın ilk yarısındaki rakam, aylık ortalamada yaklaşık 26,8 milyon liraya, günlük ortalamada ise yaklaşık 887 bin liraya karşılık geliyor.

KARADAĞLI DÖNEMİNDE HARCAMA KATLANDI

Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine geldiği 2023’ten itibaren yolluk harcamalarındaki yükseliş de mali tablolara yansıdı. 2023’te yaklaşık 34,6 milyon lira olan yolluk gideri, 2024’te 127,5 milyon liraya çıktı.

2025’in tamamında harcama 177,2 milyon liraya ulaşırken, 2026’nın yalnızca ilk yarısında 160,6 milyon lira harcandı. Bu tablo, 2026’nın ikinci yarısında aynı harcama eğiliminin sürmesi durumunda yıllık yolluk giderinin önceki yılların çok üzerine çıkabileceğini gösteriyor.

OYUNCUNUN HARCIRAHI NEDEN KISILDI?

Devlet Tiyatroları’nın çalışma mevzuatında, turnelere katılan sanatçı ve personele yolluk ve harcırah ödenmesi öngörülüyor. Yurt dışı turnelerinde de ilgili genel hükümler uygulanıyor. Buna rağmen Moskova’ya giden “Vanya Dayı” ekibinden, konaklama günleri için artırımlı harcırahın yarısını kabul ettiklerine dair yazılı beyan alınması dikkat çekici. Kurumun yolluk giderleri rekor seviyelere yaklaşırken, oyuncuların harcırahlarından neden feragat etmelerinin istendiği ve bu uygulamanın başka turnelerde de yapılıp yapılmadığı ise yanıt bekliyor.