11 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan oyuncu Tamer Karadağlı, yaptığı açıklamalar ile kısa sürede sanat çevrelerinde 'liyakat' tartışmalarına neden olmuştu.



Karadağlı'nın kurum içinde usta oyuncular yerine kendisine yakın isimleri yönetim kademelerine getirmesi tepki toplarken, sanatçılar, “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için belli bir tiyatro geçmişi gerekir” diyerek Karadağlı’nın sahne geçmişinin göreve uygun olmadığını savundu.



120 GÜNDE SERVET HARCADI



Bu süreçte yurt dışına yaptığı seyahatler ve ziyaretleri sırasında kaldığı lüks oteller kamuoyunda haberleştirilen Karadağlı, özel kalem harcamalarına milyonlarca lira ayırmayı sürdürüyor.



BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın çalışma programı ile protokol ve tören işlerine yönelik düzenlemeleri de içeren özel kalem hizmetleri için Ocak-Nisan 2026 döneminde 6 milyon 725 bin 393 TL harcandığı öğrenildi.





ASIL 'LALE DEVRİ' ŞİMDİ BAŞLADI



Karadağlı döneminde kurumun, “Yolluk” harcaması da fahiş seviyeye ulaştı. 2025 yılında 55 milyon 520 bin TL’lik yolluk bütçesi verilen kurum, bütçeyi 3,2 kat aşarak 2025’in tamamında 177 milyon 239 bin TL’lik yolluk harcamasına imza attı. Yolluk harcaması, yurtiçi görevlendirmeler kapsamındaki personelin yol, yemek ve konaklama giderlerini kapsıyor.

Söz konusu harcamalar, Karadağlı’nın göreve adımını attığı ilk anda yaptığı, “Lale Devri bitti. Çalışmayacaksanız istifa edin” diyerek sanatçıları hedef göstermesi tartışmalarını alevlendirdi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün, Karadağlı idaresinde geçilen 2026 yılının ilk çeyreğindeki idari ve sekreterya destek hizmetleri için harcaması, “Asıl Lale Devri şimdi yaşanıyor” yorumlarına yol açtı.