Jack Ako’nun kilo verme hikâyesi, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının hayatını ciddi şekilde etkilediği dönemde başladı. Günde yaklaşık 10 bin kalori tüketen Ako’nun beslenmesinde pizza, hamburger, cips ve çikolata ağırlıklı yiyecekler bulunuyordu.

Kilosu 298’e ulaşan genç adam, o dönemde aynaya bakmaktan nefret ettiğini söyledi. Hayatını değiştirmeye karar veren Ako, dört yıl süren süreçte yaklaşık 193 kilo verdi ve 105 kiloya kadar düştü.

BESLENMEYİ DEĞİŞTİRİP SPORA BAŞLADI

Kilo verme sürecinde mide kelepçesi taktıran Ako, beslenme düzenini tamamen değiştirdi ve düzenli olarak spor yapmaya başladı. Yaşadığı büyük değişimin ardından kişisel antrenör olarak çalışmaya başlayan genç adam, kendi kilo verme koçluğu işini de yürütüyor.

Ako, geçmişte merdiven çıkmakta dahi zorlandığını belirtirken artık rahatlıkla 5 kilometre koşabildiğini ve ağır ağırlıklar kaldırabildiğini ifade etti.

"ARANAN İLK KİŞİ OLUYORUM"

Kilo verdikten sonra hayatındaki en büyük değişimin ailesinin kendisine bakışında olduğunu söyleyen Ako, artık ailesinin kendisine daha fazla güvendiğini belirtti.

Ako, bu değişimi şu sözlerle anlattı:

“Artık annem veya eşim benden yardım istemekte tereddüt etmiyor. Aksine, aradıkları ilk kişi ben oluyorum.”

Genç adam, fazla derilerinden kurtulmak için de iki kez ameliyat geçirdi.

SAHNEYE ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

298 kilodan 105 kiloya uzanan dönüşümünün ardından vücut geliştirmeye başlayan Ako, şimdi yeni bir hedefin peşinde. Genç adam, Buckinghamshire’da düzenlenecek Pure Elites Dünya Şampiyonasında yarışmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ako için yarışmanın anlamı yalnızca bir kupa kazanmak değil. Geçmişte yaşadığı büyük kilo probleminin ardından sahneye çıkmasının, benzer mücadelelerden geçen insanlara umut vereceğine inanıyor.

“Eğer 298 kilodan sonra dünya şampiyonasında yarışabiliyorsam, gerçekten herkes her şeyi başarabilir” diyen Ako, başarısının arkasında mucizevi bir diyet ya da tek bir egzersiz olmadığını vurguladı.

Genç adam, değişimin temelinde istikrar, sabır ve her gün yeniden mücadele etmek olduğunu ifade etti.