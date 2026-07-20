Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi. Elektrik direğinde yaşanan bir arızayı gidermek için çalışma yapan 22 yaşındaki Kürşat Çetin, çalışması sırasında elektrik akımına kapıldı.
Çetin'in elektrik direği üzerinde akıma kapılarak hareketsiz kaldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
DİREKTE ASILI KALDI
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Kürşat Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin asılı kaldığı direkten indirilmesi için ekipler tarafından ortak bir çalışma yürütüldü. Direkten indirilerek sedyeye alınan Çetin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.