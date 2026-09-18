Küçükçekmece Yeni Mahalle’de Yusuf Buğra Demirci’den motosikletini tamir etmesini isteyen arkadaşı, olumsuz yanıt almasının ardından Demirci ile telefonda tartıştı. Daha sonra Demirci, arkadaşının çağırdığı sokağa gitti.

DÖNER BIÇAKLARIYLA SALDIRDILAR

Burada arkadaşı ve beraberindeki iki kişi tarafından döner bıçaklarıyla saldırıya uğradığı belirtilen Demirci, vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır şekilde yaralandı. Saldırının ardından üç şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Demirci, yoğun bakımda iki gün tedavi gördü ancak yaşamını yitirdi. Olayın ardından yakalanan üç şüpheli tutuklandı.

MAHKEME 24’ER YIL HAPİS CEZASI VERDİ

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşması, basın mensupları ve izleyicilere kapalı gerçekleştirildi. Duruşmada tutuklu sanıklar A.P.B. ve U.G. ile Demirci’nin ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanık Y.T. ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Sanıklar hakkında başlangıçta “tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Savunma ve avukat beyanlarının ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, üç sanığı “iştirak halinde çocuğu kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkında herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına karar verdi.