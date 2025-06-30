Yeni sezon öncesi kadrosuna golcü arayışındaki Beşiktaş, Roma'nın İngiliz yıldızı Tammy Abraham ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Tammy Abraham ile görüşen Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki yıldız futbolcu ile sözlü anlaşmaya vardı. Roma ile temasa geçecek olan siyah-beyazlıların transferi 20 milyon Euro bonservis bedeli ile tamamlamaya çalışacağı öğrenildi.

Roma'nın 2021 yılında Chelsea'den 42 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Tammy Abraham, geçen sezon Milan'a kiralandı. Milan formasıyla geçtiğimiz sezon 45 resmi maça çıkan Tammy Abraham, 10 gol atarken 7 de asist yaptı.

İngiltere Milli Takımı formasını da 11 kez terleten Tammy Abraham, 3 gole imza attı.