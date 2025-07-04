Beşiktaş'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham, siyah-beyazlıların YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecini anlatan yıldız oyuncu "Televizyondan izlerken çok güzel bir atmosfere sahip olduğunu görmüştüm. Ama geldiğimde, taraftarların ve stadyumun atmosferini bizzat deneyimlediğimde, formayı gördüğümde çok daha güzel olduğunu anladım. Şahsen böyle çok daha güzel.

Teklif geldiğinde Meksika’da tatildeydim. Teknik direktörümüzle konuşma şansım oldu. Bana anlattıklarına hayran kaldım. Kulübü zaten biliyordum. Çocukluk yıllarımda, Şampiyonlar Ligi’nde görmüştüm. Şimdi burada olmak; buradaki yaşamı ve kültürü deneyimlemek çok güzel. Ve kendimi bir Beşiktaş oyuncusu olarak adlandırmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

'KONFOR ALANIMDAN ÇIKMAKTAN KORKMUYORUM'

Beşiktaş'ı seçme nedenini açıklayan Abraham "Yeni bir şeyler denemek için en iyi zamanın bu olduğunu hissediyordum. Konfor alanımdan çıkmaktan, yeni bir yere taşınmaktan korkmuyorum. Biliyorsunuz, daha önce İtalya’daydım. Şimdi, Türkiye gibi güzel bir ülkede yaşamayı deneyimleme şansım var. Çok mutluyum. Burada olmaktan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Taraftarların kendisini karşılama şeklinden memnun kaldığını belirten Abraham "Çok özel bir andı. Güvenlikler yanımızda olmasaydı kesinlikle bariyerlerden atlar ve yanlarına giderdim. Böyle güzel karşılanmak çok özel hissettirdi. Şimdi, iyi bir sezon geçirmenin vakti. Böylece, birlikte çok daha fazla kutlamalar yapabiliriz." dedi.

Taraftarın kendisinden ne beklemesi gerektiği de sorulan yıldız golcü "Çok şey. Ben, kazanmayı isteyen biriyim. Ve bence, taraftarlar da bunu ilk dakikadan göreceklerdir. Kazanmak istiyorum. Takımımın kazanmasına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Sahada karakterimi ortaya koyacağım. Takımıma yardım etmek, skor yaratmak için buradayım. Defans yapmam gerekirse onu da yaparım. Sadece, bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

'ATMOSFER İNANILMAZ'

Daha önce Beşiktaş Stadı'nda maça çıktığı hatırlatılan Abraham o anları şu ifadelerle özetledi: "Atmosferi hatırlıyorum. Hatırlıyorum gergindim. Hâlâ da öyleyim. O zamanlar daha 19 yaşında falandım. Sahaya çıktığımda tribünlere bakmıştım. Taraftarın sesi, o atmosfer çok özeldi. Ne yazık ki o maçta penaltıyı kaçırmıştım. Ama yine de o atmosferde oynamak inanılmazdı."

Geçmişte, Beşiktaş taraftarıyla etkileşimde olduğun birkaç sosyal medya paylaşımı sorulan siyah-beyazlıların yıldızı "Futbola başladığım ilk yıllardan beri çok fazla destek mesajı alıyorum zaten. Her sene, Beşiktaş’a gelmemle ilgili yorumlar alıyordum. Ve nihayet buradayım. Burada olmaktan çok gururluyum." dedi.

'TEK AMACIM KUPALAR KAZANMAK'

Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istediğin söyleyen Tammy Abraham, "Kesinlikle ama kesinlikle kupa kazanmak. Her gittiğim yerde söylerim, benim amacım kupalar kazanmak ve şimdiye kadar bunu başardım. Umarım… Umarım değil… Mutlaka başaracağız. Şimdi, burada kupalar kazanacağız. Şu an çok erken, takımı kurmaya ve birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Ama bu sene elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızı mutlu etmek için çalışacağız. Ve günün sonunda kupayı kaldırırken birlikte kutlama yapacağız." ifadelerini kullandı.