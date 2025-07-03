Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul’a getirdiği 27 yaşındaki İngiliz santrfor Tammy Abraham’ı şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, 2025-2026 sezonu için Roma’ya 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeneceği ifade edilirken, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda ise oyuncunun kalıcı transferi ise 13 milyon Euro olarak belirlendiği açıklandı.

Beşiktaş’tan KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Euro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 Euro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 6.000.000 Euro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 6.500.000 Euro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 7.000.000 Euro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 7.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.”