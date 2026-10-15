Şarkıcı Tan Taşçı'nın Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenmesi planlanan iki konseriyle ilgili karar açıklandı. İstanbul'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle konserlerin ertelendiğini duyuran Taşçı, “Sen De Benden Var” turnesinin finalini aralık ayında kapalı bir mekânda yapacaklarını bildirdi.

İKİ KONSERİ ERTELENDİ

Tan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 16 ve 18 Ekim tarihlerindeki konserlerin hava koşulları nedeniyle ertelendiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, turnesinin finalini İstanbul'da dinleyicileriyle birlikte yapmanın kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

Taşçı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili İstanbullular,

16 ve 18 Ekim tarihlerinde Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirmeyi planladığımız konserlerimizi, İstanbul'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemek durumunda kaldık.

‘Sen De Benden Var’ turnemizin finalini İstanbul'da, sizlerle birlikte yapmak benim için çok kıymetli. Bu yüzden final konserlerimizi aralık ayında, hava koşullarından etkilenmeyeceğimiz kapalı bir mekânda gerçekleştireceğiz.

Yeni konser tarihlerimizi ve mekânımızı çok yakında sizlerle paylaşacağız.”

BİLET ALANLARA İADE YAPILACAK

Tan Taşçı, ertelenen konserler için satın alınan biletlerin iade edilebileceğini de açıkladı. Buna göre bilet ücretlerinin iade işlemleri, biletlerin satın alındığı satış firmaları üzerinden gerçekleştirilecek.

Şarkıcı, açıklamasının sonunda dinleyicilerine anlayışları ve destekleri için teşekkür ederek turnenin finalinde birlikte unutulmaz iki gece geçirme dileğini paylaştı.



Tan Taşçı'nın açıklamasının tamamı:



''Sevgili İstanbullular,

16 ve 18 Ekim tarihlerinde Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirmeyi planladığımız konserlerimizi, İstanbul'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemek durumunda kaldık.

''Sen De Benden Var'' turnemizin finalini İstanbul'da, sizlerle birlikte yapmak benim için çok kıymetli. Bu yüzden final konserlerimizi Aralık ayında, hava koşullarından etkilenmeyeceğimiz kapalı bir mekanda gerçekleştireceğiz.

Yeni konser tarihlerimizi ve mekanımızı çok yakında sizlerle paylaşacağız.

Mevcut konserler için satın alınan biletlerin iade işlemleri, ilgili bilet satış firmaları üzerinden gerçekleştirilecektir.

Anlayışınız, sabrınız ve desteğiniz için hepiniz gönülden teşekkür ediyorum.

Bu uzun ve güzel yolculuğun finalinde, hep birlikte unutamayacağımız iki gece yaşamak dileğiyle. ''