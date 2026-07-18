“Hülya Avşar Soruyor” programında konuşan Taşçı, hakkında çıkan magazin haberlerinden rahatsız olduğunu belirterek, özel hayatını artık gizli yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

Şarkıcı, “Ben ilişkimi bir programda böyle adıyla, sanıyla sunulurken gördüm. Sonra ne oldu? Sapıklar musallat oldu. Rahatsız ediyor, küfrediyorlar. Hayatına zarar vermeye başlıyorlar. Gizli gizli yaşamaya çalışıyorum ilişkilerimi” ifadelerini kullandı.

“HER AY KARAKOLDA YA DA AVUKATTA”

Takıntılı hayranlarla yaşadığı sorunlara dikkat çeken Taşçı, yaşadığı sürecin hukuki boyuta taşındığını da anlattı.

“Her ay bir şekilde ya karakoldayım ya avukat ofisindeyim. Artık dilekçe yazmayı çok iyi biliyorum” diyen sanatçı, ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte kıskançlık ve hakaretlerin arttığını belirtti.

Taşçı, “İlişkini gördükleri zaman kıskanıyor, hakaret ediyorlar. Bizde hayranlık çok farklı bir boyuta geldi” dedi.

“SEVGİYİ GÖSTERMEYİ BİLMİYORUZ”

Ünlü şarkıcı, toplumda sevgi gösterme biçimlerinin sorunlu olduğunu savunarak, “Biz sevgimizi göstermeyi hiç bilmiyoruz. Aşırılık, tacizkârlık, talepkârlık durumları oluyor maalesef” ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrası toplumsal psikolojiye de değinen Taşçı, “Pandemiden sonra da çok sağlıklı bireyler yetiştiremedik. Birçok insanın akli dengesi, sağlığı çok yerinde değil. Maalesef böyle” diye konuştu.

“EBEVEYN OLMAK İSTERDİM”

Programda özel hayatına ilişkin dikkat çeken bir itirafta da bulunan Tan Taşçı, kariyerine uzun yıllar öncelik verdiğini belirtti.

“Uzun yıllardır kariyerime yatırım yaptım. Özel hayatımda bazı şeyleri kaçırdım. Bir ilişkiye yeterince yatırım yapamadım. Ebeveyn olmak isterdim” diyen Taşçı, özel yaşamında eksik kaldığını düşündüğü noktaları da paylaştı.