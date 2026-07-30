Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Tan Taşçı'nın yasaklı madde test sonucu negatif çıktı. NE OLMUŞTU? Mayıs ayında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Listede adı geçen Tan Taşçı'nın Muğla'da gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerden sonra ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı. Serbest kalmasının ardından paylaşım yapan Taşçı, “Soruşturma sürecine ilişkin verilecek tüm kararlara saygı duyduğumu belirtmek isterim” demişti.



Mayıs ayında açıklama yapan Tan'ın açıklamasının tamamı: “Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde ikametimde arama gerçekleştirilmiştir. Öğle saatlerinde gözaltı kararını öğrenmemizin ardından, avukatımla birlikte Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na kendi irademle müracaat ettim. SEGBİS sistemi üzerinden ifadem alınmış olup, sonrasında serbest bırakıldım. Soruşturma sürecine ilişkin verilecek tüm kararlara saygı duyduğumu belirtmek isterim. Süreç boyunca nazik ve yapıcı yaklaşımları için kolluk kuvvetlerimize ve yargı mensuplarına teşekkür ederim. Yarın ve Cumartesi İzmir’de gerçekleşecek konserlerimizde görüşmek üzere. Saygılarımla,

Tan Taşçı”

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