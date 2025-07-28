Yurdun dört bir yanında ormanlarımız, ciğerlerimiz, canımız yanıyor... Vatandaşlar ve görevliler el birliğiyle alevlerle savaşırken Bursa'dan peş peşe acı haberler geldi.

Orhaneli'nde raporlu olmasına rağmen yangına koşan itaiye eri Ramazan Şaşkın kalp krizi geçirip şehit oldu. Kestel'de ise gönüllülerin içinde olduğu su tankeri devrildi, 3 kişi öldü.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Yangın sırasında bir kadının TikTok'ta paylaştığı video ise tepkilere neden oldu. Evinin camından yangını arkasına alarak yaptığı paylaşımda, Yalın'ın 'Yanıyor Yanaklarım' şarkısını söyledi.

Kadının özellikle şarkının 'Yanıyor Yanaklarım' sözlerinin yer aldığı kısmı keserek söylemesi ve arkadaki yangını yakınlaştırması eleştirilere neden oldu.

"ZİHİN SAĞLIĞI BOZUK"

Şarkıcı Tan Taşçı da bu duruma çok sinirlendi. Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada "Ne acı ki coğrafyamızda akıl ziyanlığı yaygın. Birçok insanın zihin sağlığı bozuk, beyin gelişimi yetersiz. İdrak yeteneği yok, tercih yapacak iradesi yok. En büyük beka sorunumuz budur!" ifadelerini kullandı.