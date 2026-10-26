YENİ Parti Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından paylaştığı ekran görüntüleri üzerinden AKP Gaziantep Gençlik Kolları ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bağlantı bulunduğunu öne sürdü.

Tanal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AKP Gaziantep Gençlik Kollarına ait olduğu iddia edilen mesajda, teşkilat Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine çağrılıyor; ardından 'Gazetecilerle konuşmayın' deniliyor. Bu yazışma doğruysa, katılımı örgütleyip gazetecilerden gizleme telaşınızın sebebi nedir? AKP yöneticileri ve Kılıçdaroğlu açıkça cevap versin: Bu çağrıdan haberiniz var mı? Talimatı kim verdi? Milletin karşısında ayrı saflarda görünüp arka planda birbirinize destek mi veriyorsunuz?"

'CHP’Lİ SARI: MONTAJ'

Tanal’ın paylaşımına Butlan CHP'sinin Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı’dan yanıt geldi. Sarı, WhatsApp yazışmasının montaj olduğunu savunarak Kılıçdaroğlu’nun hedef alınmasına tepki gösterdi.

Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Mahmut Tanal, montaj olduğu açıkça görülen bir WhatsApp yazışması üzerinden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef almanız kabul edilemez. Bir hukukçu olarak, böylesine ciddi bir iddiayı ortaya atmadan önce elinizde somut bir delil olması gerektiğini en iyi sizin bilmeniz gerekir."

SARI’DAN NORMALLEŞME SÜRECİ HATIRLATMASI

AKP ile yakınlaşma iddialarına da yanıt veren Sarı, CHP’nin iktidarla ilişkileri üzerinden yürütülen tartışmalarda geçmişteki siyasi adımlara işaret etti.

Sarı, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"AKP ile kimin yakınlaştığını sorguluyorsanız; Erdoğan’ı CHP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı forsuyla kimin karşıladığını, Meclis’te kimin ayağa kalktığını ve iktidarla normalleşme sürecini kimin başlattığını hatırlamanız yeterlidir. Genel Başkanımızın AKP iktidarına karşı yıllardır sürdürdüğü siyasi mücadele ortadadır. Siyasi hesaplaşmalarınızı gerçek dışı iddialar üzerinden yürütmek yerine, kamuoyuna karşı sorumlu davranmanızı ve iddialarınızı somut delillerle desteklemenizi bekliyoruz."