Kurban Bayramı'nın yaklaştığı günlerde hayvan pazarlarında da hareketlilik gündemde kalmaya devam ediyor. Yavaş yavaş kurbanlıkların hayvan pazarlarına çıkarılması ve alıcıların pazarlıklar için hayvan pazarlarına gelmesi fiyatların da netleşmesini sağladı. Nisan ayında küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı. İl il kurulan kurbanlık hayvan pazarlarında genel bir fiyat ortalaması görüldü.

2026 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan alımları için belirlenen güncel fiyatlar açıklandı. Açıklanan listelerde büyükbaş hayvan hissesi için belirlenen güncel bedellerin asgari ücretten daha yüksek olduğu görüldü. Yılda bir kez Müslümanlar tarafından kutlanan Kurban Bayramı'nda durumu olan kişilerin yerine getirdiği bir ibadet olan kurban ibadeti için belirlenen güncel atış fiyatları açıklandı. Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatların Nisan ayında güncel fiyatları açıklansa da Mayıs ayında yeni zamların eklenmesi de beklenenler arasında.

2026 KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI

Kurbanlık alım satımlarında küçükbaş hayvanlar için belirlenen fiyatlar hayvanların yaşlarına ve türlerine göre açıklandı. 2026 yılında küçükbaş kurbanlık hayvan almak isteyenler için açıklanan listede kuzu fiyatları 8 bin TL ile 18 bin TL aralığında görüldü. Kurbanlık erkek kuzular ortalama olarak 16 bin TL'den işlem görüyor. Ağırlığına göre satışlarda kuzular 30-40 kg arasında iken 10bin TL ile 13 bin 500 TL arasında satılıyor. Teke ve keçi fiyatlarında ortalama 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor ve oğlak fiyatları daha düşük seviyelerde görülüyor.

2026 BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI

Hayvan pazarlarında satışa sunulan büyükbaş kurbanlık hayvan fiyatları kilo aralıklarına göre değerlendiriliyor. 600 kg ve üzeri kurbanlık büyükbaş hayvanlar 300 bin TL ile 320 bin TL arasında işlem görüyor. 550 kg ile 600 kg aralığındaki danalar 260 bin TL-300 bin TL bandında satılırken 500-550 kg arasındaki danalar için ise kurbanlık fiyatları 240 bin TL'den başlayıp 265 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Büyükbaş hayvan fiyatlarında hisse bedelleri ise asgari ücretin üzerine çıkmış durumda. Kurbanlık dana hisseleri en düşük seviyede 28 bin TL'den başlıyor ve 50 bin TL'ye kadar yükseliyor. Özel besi hayvanlarda ise fiyatlar 30 bin TL'den başlıyor. Bu da bir asgari ücretten daha yüksek seviyelere satıldığı anlamına geliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için tam tarih de merak edilenler arasında. 2026 yılında Kurban Bayramı 26 Mayıs2026 arefe gününden hemen sonra 27 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. 4 günlük Kurban Bayramı'nın son günü ise30 Mayıs 2026 tarihi olarak açıklandı.