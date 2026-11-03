Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 17 yıl önce dikilen 500 deveci armudu ağacı, bu sezon dallarını dolduran rekolteyle üreticisinin yüzünü güldürüyor. 10 dönümlük alanda yürütülen hasat mesaisinde, sezon sonunda toplam 150 ila 160 ton arasında ürünün pazara sunulması hedefleniyor.

KALİTESİNE GÖRE 50 İLA 100 LİRA ARASINDA ALICI BULUYOR

Toplanan meyveler, olağan dışı irilikleriyle dikkat çekiyor. Tanesi 800 gramdan başlayıp 1 kilograma kadar ulaşan armutlar; 300–400 gramı ikinci sınıf, 500–600 gramı birinci sınıf ve 700 gramın üzerindekiler ise "duble" olarak sınıflandırılıyor.

Sadece iki adedinin 1,5 kilogramı bulduğu bu iri ürünler, iriliğiyle doğru orantılı olarak artan tat ve şeker oranıyla da ayrışıyor. Tezgahlarda ve toptan alımlarda ürünün kilogramı kalitesine göre 50 ile 100 TL arasında alıcı buluyor.

ÜRETİM AŞAMASI ÇOK HASSAS

Kış meyvesi familyasının sert dokulu ve yüksek dayanıklılığa sahip bu çeşidi, hassas bakım programı gerektirmesiyle biliniyor. Elmaya kıyasla budama, besleme ve sulama safhalarında en az iki kat daha fazla mesai isteyen meyve, sabırlı üretimin ardından yüksek getiri sağlayan bir ürüne dönüşüyor.

MİKROKLİMA ÖZELLİĞİ OLAN OVALARDA YETİŞİYOR

Çanakkale'de elde edilen bu yüksek verimin yanı sıra deveci armudu Türkiye genelinde ağırlıklı olarak Bursa (özellikle Gürsu bölgesi), Samsun, Denizli, Manisa, Balıkesir ve Isparta gibi mikroklima özelliği barındıran ovalarda yoğun biçimde yetiştiriliyor.

Doğru toprak ve iklim dengesini yakalayan bu bölgelerde deveci armudu, hem iç pazarda aranan hem de depolama ömrü sayesinde kış boyu değerini koruyan stratejik bir tarım ürünü olmayı sürdürüyor.