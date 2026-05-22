Tibet’in 3 bin metreyi aşan zorlu coğrafyasında yetişen Siyah Pırlanta elması, alışılmışın dışındaki koyu mor rengiyle hem tarım hem de lüks gıda sektöründe büyük yankı uyandırıyor. Tanesi 7 ile 25 dolar (320-1143 lira) arasında değişen bu özel meyve, günlük bir gıda maddesi olmaktan ziyade prestijli sofraların ve seçkin hediyelerin bir parçası olarak kabul ediliyor.

RENGİNİ BÖLGEYE BORÇLU

Bu nadir elma türü kendine has rengini yetiştiği bölgenin ekstrem doğa koşullarına borçlu. Gündüzleri etkili olan yoğun ultraviyole ışınları kabuktaki pigment üretimini maksimize ederken, geceleri yaşanan sert sıcaklık düşüşleri bu koyu tonun sabitlenmesini sağlıyor.

GURMELERİN RADARINA GİRİYOR

Lezzet açısından da fark yaratan Siyah Pırlanta, sert iklimde oldukça ağır bir olgunlaşma süreci geçirdiği için klasik elmalara kıyasla çok daha yüksek bir şeker yoğunluğuna ulaşıyor. Gevrek dokusu ve balı andıran aromasıyla gurme tüketicilerin radarına giren ürün, yüksek talep görmesine rağmen oldukça kısıtlı bir arz miktarına sahip.

HASADI ZOR

Piyasadaki yüksek fiyat etiketinin temel sebebi ise üretim aşamasındaki meşakkatli süreçten kaynaklanıyor. Elma ağaçlarının meyve verecek olgunluğa erişmesi uzun yıllar gerektirirken, her ağaçtan alınan mahsul miktarı oldukça düşük kalıyor. Coğrafi engeller ve zahmetli hasat süreci de eklenince, Siyah Pırlanta dünyanın en nadir ve pahalı meyvelerinden biri olma özelliğini koruyor.