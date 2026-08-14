Adana’da yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte, kentin seyyar tezgahlarında dikenli incir hareketliliği yaşanmaya başladı. Buz kalıplarının arasında soğutularak satışa sunulan meyve, sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kentte Frenk inciri, Hint inciri ve tahta inciri isimleriyle de bilinen dikenli incirin zorlu hasadı geçtiğimiz haftalarda başladı. Akdeniz kıyısındaki kentlerde doğal olarak yetişen kaynanadili kaktüslerden toplanan meyveler, özellikle Adana’daki seyyar tezgahlarda yerini aldı.

Tane fiyatı 10 ila 25 TL arasında değişen dikenli incir, sıcaklığın yükseldiği günlerde buzların arasında bekletilerek satışa sunuluyor. C vitamini, lif ve antioksidan bakımından zengin olduğu belirtilen meyve, satıcılar tarafından dikenlerinden titizlikle arındırılıyor. Ardından kabuğu soyulan dikenli incir, vatandaşlara doğrudan tüketebilecekleri şekilde servis ediliyor.

ADANA’DA İKİ AYLIK SATIŞ DÖNEMİ

Yaklaşık 15 yıldır mevsim meyvelerini seyyar tezgahında satan Sabri Yiğit (30), dikenli incirin Adana’da kısa süreli bir satış sezonu olduğunu belirtti.

Yiğit, “Adana’da iki ay satış mevsimi var. Dikenli incir bize Tarsus’tan geliyor. Bu meyveyi bilenler yiyor, merak edenler de geliyor, tadına bakıyor, beğenip daha çok yiyor” dedi.

“KIZIM İÇİN İSTANBUL’A GÖNDERİYORUM”

Tezgahtan dikenli incir satın alarak tüketen 73 yaşındaki Yıldırım Güven ise bu meyveyi uzun yıllardır severek yediğini söyledi. Güven, zaman zaman aldığı dikenli incirleri İstanbul’da yaşayan kızına da gönderdiğini belirtti.

Güven, “Bazen alıp, eve alıyorum götürüyorum, bazen kızıma İstanbul’a gönderiyorum. Satın aldığım zaman 30-40 tane yolluyorum, çok seviyorlar. Ama bunun dikeni berbat bir şey. Battığı zaman anca çamura bularsan ya da toprağa sürtersen geçer yoksa mümkün değil geçmez. Benim vitaminim bu, yapacak bir şey yok. Her türlü yerim bunu, herkese de tavsiye ederim. Adana’nın meşhur bir meyvesidir, Adanalıların bağımlılığıdır bu. Buzla soğukta bekletince daha ayrı bir lezzetli hale geliyor” diye konuştu.