Los Angeles’ta satılan 19 dolarlık (yaklaşık 700 TL) çilek, sosyal medyanın yeni tartışma konusu oldu. TikTok’ta "alyssaantocii" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Alyssa isimli bir kadın, ünlü bir mağazadan satın aldığı özel paketlenmiş çileği tanıttı. Çileğin tek bir tanesi için yaklaşık 700 TL ödediğini belirten Alyssa’nın tadım videosu, 10 milyon izlenmeye ulaştı.

"DÜNYANIN EN LEZZETLİ ÇİLEĞİ" DİYEREK PAYLAŞTI

Lüks mağazalar zincirinin Los Angeles şubesinde satılan çileğin Japonya’nın Kyoto kentinden geldiği belirtildi. Alyssa, çileğin kendisine özel bir paketle sunulduğunu vurgulayarak, takipçilerine "Görünüşe göre dünyanın en lezzetli çileği bu" dedi. Çileği tattıktan sonra ise "Hayatımda yediğim en iyi çilek" diyerek hayranlığını dile getirdi.

Ancak, TikTok kullanıcıları bu fiyata tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Bir çileğe 20 dolar verseydim, muhtemelen kendimi bunun en iyi çilek olduğuna ikna ederdim" yorumunda bulundu. Bir başkası ise "Toplum olarak bizim için hiçbir umut yok" diyerek duruma eleştirel yaklaştı.