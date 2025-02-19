Ankara'nın Altındağ ilçesi İsmetpaşa Mahallesi bakkallarından Vasfiye Dağıstan, müşterilerinin alım gücü olmadığını, genellikle veresiye yazdırdıklarını anlatarak bebek bezini taneyle, 7 buçuk liradan satmaya başladığını söyledi.

"İNSANLARA ACIYORUM VERESİYE YAZIYORUM"

25 yıldır Ankara'da yaşayan Hataylı bakkal Vasfiye Dağıstan, "Bir adet bebek bezini 7 buçuk liraya satıyorum. Paket alabilen kimse yok. Bir paket bezi alıyorum, tekli veriyorum. Para varsa veriyorum, para yoksa yine veriyorum. Ne yapacağız? İnsanlara acıyorum veresiye yazıyorum. İnsanlar para yok diyor, veresiye yazıyorum" demişti.

Muhalefet partilerinin liderleri ise; konuyu Meclis gündemine getirdi.

"ANNE BABALAR BEBEK BEZİNİ TEK TEK ALMAK DURUMUNDA KALIYORLAR"

Yeni Yol grup toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye'nin gerçek gündemi, iktidarın bilerek, isteyerek değiştirdiği suni gündemler olmamalıdır. Bütçe daha ilk aydan 139 milyar lira açık verdi. Anne ve babalar, bebek bezini paketle almadığı için tek tek almak durumunda kalıyorlar" dedi.

"BU UTANÇ TABLOSUNUN SORUMLUSU ERDOĞAN'DIR"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Ekonominin gerçek göstergesi; vatandaşlarımızın yaşadıklarıdır. Bakınız, geçtiğimiz günlerde, ülkemizin Başkenti Ankara’mızda yıllardır bakkallık yapan esnafımız Altındağ ilçesinde bakkallık yapan Vasfiye Dağıstan bakın neler söylemiştir: 'Bir adet bebek bezini 7,5 liraya satıyorum. Paket alabilen kimse yok. Bir paket bezi alıyorum, tek tek veriyorum. Para varsa veriyorlar, yoksa yine veriyorum. Ne yapacağız? Buradaki bazı fakir, gariban insanlar geliyor, sadece 2 tane haşlanmış yumurta alıyor. İnsanlara acıyorum.' Olayın vahametini görebiliyor musunuz? Ülkenin başkentinde bir ana, bir baba evladına paketle bebek bezi alamıyor; ekonomik gücü tane ile bebek bezi almaya yetebilmektedir. Bu utanç tablosunun sorumlusu ne milletimizdir, ne ülkemizin imkansızlıklarıdır. Bu utanç tablosunun sorumlusu, bakıp da görmeyen bakanlar ve onların yetki ve ita amiri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bütün sorumluluk ondadır."