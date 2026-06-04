Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli kararı ile 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı iptal edilirken, CHP'de Genel Başkanlık görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Kılıçdaroğlu, mahkeme kararının ardından yaptığı ilk atamada basın danışmanı olarak Atakan Sönmez'i görevlendirdiğini duyurdu.

Sönmez'in Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığına getirilmesinin ardından gazeteci Altan Sancar ve Şaban Sevinç, 2018 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin internet servisinde 'sorumlu müdür' olarak görev yürüten Atakan Sönmez'in, internet sitesinin kazandığı gelir havuzundan bir miktar parayı 'usulsüz şekilde zimmetine geçirdiğinin' tespit edilmesi nedeniyle işten çıkarıldığını öne sürdü.

İDDİALARI KABUL ETMEYİP İKİ İSMİ ŞAHİT GÖSTERMİŞTİ

Sönmez, söz konusu iddiaları reddederek, o dönem Cumhuriyet Gazetesi ile yaptığı anlaşma kapsamında maaşının bir bölümünü banka hesabına, diğer bölümünü ise bazı çalışanlar için ayrılan 'farklı bir havuzdan' aldığını söylemiş ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulmadığını belirterek yaşananlara ilişkin "O sürecin birinci şahidi Oğuz Güven’in kendisidir, ikinci şahidi de Aykut Küçükkaya’dır" ifadelerini kullanmıştı.

ŞAHİT GÖSTERDİĞİ İSİM KONUŞTU: 'USULSÜZ PARA ALDIĞI İÇİN İŞTEN ÇIKARDIM'

Sönmez'in şahit gösterdiği gazeteci Aykut Küçükkaya, iddialar hakkında T24'e açıklamalarda bulundu.

Eylül 2018’de Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildiğini hatırlatan Küçükkaya, göreve başlamasından birkaç hafta sonra gazetenin hukuk bürosunun kendisine kritik bir usulsüzlük raporu sunduğunu belirtti. Raporun detaylarına ilişkin Küçükkaya şu ifadeleri kullandı:

"Gazetenin hukuk bürosu, '2017 yılından bu yana gazetenin internet sitesinde reklamdan elde edilen gelirin bir bölümünün başka bir hesaba aktarıldığı, oluşan bu havuzdan internet sitesindeki bazı isimlere, yöneticilere maaş dışında ödeme yapıldığı' tespitini iletti. Ödeme yapılan isimler arasında internet sitesinin sorumlu haber müdürü Atakan Sönmez de vardı. Ben de Atakan Sönmez’in işten çıkarılmasına karar verdim. Bu kararı da kendisine odama çağırarak bizzat ilettim."

NEDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMADI?



Küçükkaya, Sönmez’in hakkında suç duyurusunda bulunulmamasına ilişkin açıklamalarını ise şöyle değerlendirdi:

"Hukuk servisi, usulsüzlük tespitinin ardından ilgili isimlerle iletişime geçti. Daha önce internet sitesinden ayrılan bir çalışanın, gazetenin talep ettiği para iadesinin büyük bir bölümünü gazete muhasebesine geri ödemesi üzerine yönetim suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçti."

Açıklamasının sonunda ilkeli yayıncılık vurgusu yapan Aykut Küçükkaya, 2021 yılının Aralık ayında gazetede yaşanan sendikal kriz ve çalışanların işten atılması üzerine Cumhuriyet’teki Genel Yayın Yönetmenliği de dahil olmak üzere tüm görevlerinden istifa ettiğini hatırlatarak, "Durum bundan ibarettir" dedi.