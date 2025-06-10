Olay, Ereğli ilçesinde Orhanlar Mahallesi sahil bandı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah yürüyüşüne çıkan Y.Y.’nin yanına gelen maden mühendisi E.İ., ilk olarak kadına gül vermek istedi.
ÖNCE ISRAR ETTİ, SONRA BIÇAK ÇEKTİ
Bu isteği kabul edilmeyen E.İ., gülü vermek için ısrar etti. Y.Y.’den tekrar ret cevabı alan E.İ., bu kez çantasından çıkardığı bıçağı kadına gösterdi.
Korkan Y.Y., polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler E.İ.’yi gözaltına alırken, çantasında yapılan aramada ise 4 bıçak ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDI
Polise verdiği ifadede kötü bir niyeti olmadığını, arkadaş olmak istediğini söylediği öğrenilen E.İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.