İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 101 dosya bulunan R.B.'nin yakalanması için çok yönlü çalışma yürüttü. Ekipler, hükümlünün sık sık başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığını ve tanınmamak amacıyla estetik yaptırdığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu R.B.'nin kız arkadaşı olan yabancı uyruklu A.M.'nin adresi belirlendi. Ekipler, bu adrese düzenledikleri operasyonda hükümlüyü yakaladı. A.M. hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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