Türk futbolunun efsane isimlerinden Tanju Çolak, Fatih Terim'e sert sözlerle yüklendi. Çolak'ın Terim'e yönelik açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

'TERİM, BENİM ÖNÜMÜ KESTİ'

TYT Türk’te konuşan Çolak, Fatih Terim'i hedef aldı. Teknik direktör olmasındaki en büyük engelin Terim olduğunu belirten Tanju Çolak, "Benim teknik direktör olmamışımdaki tek bir neden var, Fatih Terim'dir. Önümü kesti. Vallahi kesti. Kimi çıkardı be yavrum teknik direktör? Söyle bana. Kim var abi? Kimi çıkarmış?" ifadelerini kullandı.

'ADAMIN HAYATINI BİTİRDİ'

Sözlerine devam eden Çolak, şu ifadeleri kullandı: "Necati Ateş yorumculuk yapıyor ya, Hamza Hamzaoğlu nerde abi, Şifo Mehmet (Mehmet Özdilek) yanındaydı, İsviçre maçında tekme filan atmıştı. Adamın hayatını bitirdi Fatih hoca ya. O saldırdı, peşine Şifo Mehmet saldırdı kurban olayım, kötü örnek o ya.’’