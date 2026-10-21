Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Tanju Özcan, kendisine ve arkadaşlarına 7 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini açıkladı. Özcan, cezanın BOL-SEV aracılığıyla öğrencilere burs sağlamak için marketlerden reklam almaları nedeniyle verildiğini savundu.

Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında Özcan, vakfı öğrencilere burs vermek ve yaşlılar için huzurevi yapmak amacıyla kurduklarını belirtti. Özcan'ın aktardığına göre vakıf, 528 Bolulu öğrenciye 1,5 yıldır burs veriyordu; bursların kaynağı da vakfın 40 büyük LED ekranında yayımlanan reklamlardan sağlanıyordu.

REKLAMLAR İÇİN “ZORLAMA” SUÇLAMASI

Özcan, üç harfli marketlerden de reklam istediklerini, bu marketlerin 2 bin ile 10 bin TL arasında reklam verdiğini ifade etti. Reklamları zorla aldıkları iddiasıyla 300 yıl hapis istemiyle dava açıldığını belirten Özcan, tutuklanarak Sincan'a gönderildiğini aktardı.

Kendisi ve arkadaşlarının ailelerinin araştırıldığını, MASAK raporu alındığını belirten Özcan, “Sonuç itibarıyla benim ve arkadaşlarımın 1 kuruşluk şüpheli işlemini tespit edemediler” dedi.

“KENDİLERİNE MENFAAT SAĞLAMADAN”

Özcan, ceza kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sonuç olarak kendilerine menfaat sağlamadan, 3 harfli marketlerden reklam alıp geliriyle de sadece öğrenciye burs vermekten 7 yıl 3 ay hapis cezası verdirttiler.”

Kendilerine yönelik muameleye de tepki gösteren Özcan, “Kendilerine menfaat sağlamadan, sadece burs verenin terörist gibi muamele gördüğü günleri yaşattılar” dedi.