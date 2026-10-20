Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 4’ü tutuklu 19 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının ikinci gününde karar açıklandı.

Tanju Özcan hakkında toplam 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına hükmedildi. “Kurban” olayı kapsamında ise 34 mağdur yönünden verilen hapis cezalarının ertelenmesine karar verildi. Her bir mağdur için 1 yıl 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasında değişen cezaların ertelendiği bildirildi.

Süleyman Can: “Ne için buradayım bilmiyorum”

Duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda oluşturulan salonda, Bolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüldü. Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Ankara Sincan Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılarak savunma yaptı.

Belediyede 31 yıldır çalıştığını belirten Can, market yetkililerinden BOLSEV’e para alınması iddialarını reddetti. Market temsilcilerine baskı yapmadığını, reklam veya bağış konusunda zorlayıcı bir görüşmede bulunmadığını söyleyen Can, zabıtaya talimat vermediğini ve Tanju Özcan’dan talimat almadığını ifade etti.

Kesilen para cezalarının encümen kararları doğrultusunda uygulandığını savunan Can, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini ve tahliyesini istedi.

Cezaevi koşullarının zor olduğunu dile getiren Can, “Ne için buradayım bilmiyorum. Buradan çıktıktan sonra da siyaset falan bana göre değil, o yüzden bu işi yapmayacağım” dedi.

Ali Sarıyıldız: “Menfaat olmayan yerde nasıl dolandırıcılık olur?”

BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve tutuklu sanık Ali Sarıyıldız da savunmasında, market yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin reklamların nasıl düzenleneceğine ilişkin olduğunu söyledi. Belediyede herhangi bir yetkisinin bulunmadığını ve zabıtaya talimat verme imkânı olmadığını belirten Sarıyıldız, market yetkililerine baskı yaptığı iddiasını reddetti.

Kurban bağışı toplama sürecine ilişkin ise belediye başkanının kendisinden çalışma yapmasını istediğini, bayrama kısa süre kalması nedeniyle ilanların yayımlandığını anlattı. Yanlış yapıldığının anlaşılması üzerine ilanların kaldırıldığını ve gönderilen paraların ayrı bir hesaba yatırıldığını söyleyen Sarıyıldız, bağışların iadesini amaçladığını savundu.

Sarıyıldız, “Bu olayda hiçbir menfaat yok, menfaat olmayan bir yerde nasıl dolandırıcılık olur bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Engelli çocuğunun bakımında kendisine ihtiyaç duyulduğunu belirten sanık, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mustafa Altındal suçlamaları reddetti

Tutuklu sanık Mustafa Altındal da rüşvet görüşmesi yapmadığını ve herhangi bir rüşvet anlaşmasına aracılık etmediğini savundu.

Para karşılığında ruhsat verildiğine ilişkin bir görüşmede bulunmadığını belirten Altındal, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Duruşmanın öğle saatlerine kadar süren bölümünde tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı.

Tanju Özcan hakkında 217 yıla kadar hapis istenmişti

Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bazı belediye yöneticileri ve BOLSEV Vakfı yöneticileri tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde bazı sanıklar tahliye edilmişti.

Davanın önceki duruşmasında açıklanan esas hakkındaki mütalaada, Tanju Özcan için çeşitli suçlamalar kapsamında toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Diğer sanıklar hakkında da suçlamalara göre değişen oranlarda hapis cezaları istenmişti.

Mahkemenin açıkladığı kararla Tanju Özcan hakkında 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına hükmedilirken, kurban bağışı dosyasındaki 34 mağdura ilişkin cezaların ertelenmesine karar verildi.