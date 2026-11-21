Bolu Belediyesi’ne yönelik davada mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuklu yargılanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 4 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Şirket yetkilileri Yılmaz Erdoğan ve Fatih Lekesiz’in ev hapsi kaldırılarak imza ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

Bolu Belediyesi’ne ilişkin davada görülen duruşmada, öğle arasının ardından belediye çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine devam edildi. Tanık beyanlarının alınmasının ardından Cumhuriyet savcısı ara mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcı, tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, adli kontrol şartıyla serbest bulunan şirket yetkilileri Yılmaz Erdoğan ve Fatih Lekesiz’in somut deliller ve kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle ayrı ayrı tutuklanmalarını istedi.

TANJU ÖZCAN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Savcının mütalaasına karşı söz alan Tanju Özcan, değerlendirmeye katılmadığını belirterek sanıkların verdikleri ifadelerin boşa gittiğini öne sürdü.

Özcan savunmasında, "Neden cezalandırılıyorum, ne oluyor, nedir bu işin esası merak ediyorum. Tahliye kararının verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatlarının da mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

4 SANIK ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mahkeme, tutuklu sanıklar Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin ve şirket yetkilisi Faruk Güner’in adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti.

Ara kararda ayrıca şirket yetkilileri Yılmaz Erdoğan ve Fatih Lekesiz hakkında uygulanan ev hapsi tedbirinin kaldırılarak imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar verildi.

İmza yükümlülüğü bulunan diğer sanıklar yönünden ise bu tedbir kaldırılırken yurt dışına çıkış yasağının devam etmesine hükmedildi.

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 22 Mart tarihine erteledi.