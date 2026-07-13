Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan'ın, görev dönemi boyunca kentte yaşayan sığınmacılara yönelik gerçekleştirdiği uygulamalar sebebiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Bazı sivil toplum kuruluşları ile bölge halkının şikayetleri üzerine açılan "Nefret ve Ayrımcılık" davasının karar duruşması bugün Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, hakim karşısına çıkan Özcan hakkında beraat kararı verdi.

ZAM VE YARDIM KESME KARARLARI SUÇ DUYURUSUNA YOL AÇMIŞTI

Tanju Özcan, belediye başkanlığı yaptığı dönemde kentteki yabancı uyruklu sığınmacılara yönelik aldığı kararlarla gündeme gelmişti. Görevdeyken sığınmacılara belediye eliyle sağlanan ayni ve nakdi yardımları kesen Özcan, ayrıca yabancılar için su ücretlerine 10 kat zam yapılması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olarak belirlenmesi yönünde kararlar aldırmıştı. Bu uygulamaların ardından ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle STK'lar ve vatandaşlar tarafından Özcan hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve adli süreç başlatılmıştı.

"EYLEMLERİM KENDİ İRADEMLE VAZGEÇİLMİŞTİR"

Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Tanju Özcan, hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Savcılığın mütalaasının eksik olduğunu ileri süren Özcan, savunmasında, "Suç unsuru oluşturduğu iddia edilen eylemler icra hareketi oluşturmadığından ve yine kendi irademle vazgeçtiğim için suç unsuru oluşmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Özcan'ın beraatine hükmetti. öte yandan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘İcbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Özcan'ın, bu suçlamayla yargılandığı diğer davadaki tutukluluk halinin devam ettiği bildirildi.