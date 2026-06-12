Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'i kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Söz konusu sevklerin ardından Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Özcan şu ifadeleri kullandı:
"İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum."
Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Merkezi'nde bugün 14.30'da başlayan MYK toplantısı sona ermiş ve Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı sosyal medya hesabı üzerinden CHP'den ihraç edilen yeni isimleri açıklamıştı.
Buna göre, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mezitli Belediye başkanı Ahmet Serkan Tuncer kesin ihraçla YDK'ya sevk edilmişti.
Kılıçdaroğlu başkanlığında, 10 Haziran çarşamba günü toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), oy birliğiyle aralarında İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da olduğu 9 milletvekilini ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk kararı vermişti.
Bugün ise CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürülmüştü. Günaydın ve Başarır'ın TBMM'nin resmi internet sitesindeki "grup başkanvekili" unvanları kaldırılmıştı.