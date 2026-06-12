CHP Genel Merkezi'nde bugün 14.30'da başlayan MYK toplantısı sona ermiş ve Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı sosyal medya hesabı üzerinden CHP'den ihraç edilen yeni isimleri açıklamıştı.

Buna göre, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mezitli Belediye başkanı Ahmet Serkan Tuncer kesin ihraçla YDK'ya sevk edilmişti.

Kılıçdaroğlu başkanlığında, 10 Haziran çarşamba günü toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), oy birliğiyle aralarında İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da olduğu 9 milletvekilini ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk kararı vermişti.

Bugün ise CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürülmüştü. Günaydın ve Başarır'ın TBMM'nin resmi internet sitesindeki "grup başkanvekili" unvanları kaldırılmıştı.