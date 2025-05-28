Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, X hesabından yaptığı açıklamada anayasa değişikliği tartışmalarına dikkat çekti.

'HALKA SORULMADAN ANAYASA DEĞİŞTİRİLMEK İSTENİYOR'

Özcan açıklamasında, “Çok tehlikeli bir oyun oynanıyor! AKP, MHP, DEM ve türevleri, 400 milletvekili oyu ile Anayasamızı, hem de halka sormaksızın değiştirmeye çalışıyorlar!” ifadelerine yer verdi.

Anayasa değişikliği için gerekli olan 400 milletvekili desteğinin, referanduma gerek kalmadan değişiklik yapılmasını sağlayabileceğini vurgulayan Özcan, bu durumun demokratik süreçler açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu savundu.

'KENDİ LİSTEMİZDEN MECLİS'E SOKTUKLARIMIZ...'

Özcan, söz konusu siyasi partilerin bu hedefe ulaşma ihtimalinden duyduğu kaygıyı da dile getirdi.

“Kaygım odur ki bu sayıya ulaşabilirler!” diyen Bolu Belediye Başkanı, "Kendi listelerimizden TBMM’ye soktuklarımızın bazıları da bu ihanete ortak olabilir! Çare bulmalıyız!