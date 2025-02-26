Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sekiz gün önce, Bolu Kartalkaya Otel Yangını Komisyonu toplantısında dinlenilme talebinde bulunduğunu açıklayarak, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"8 GÜN ÖNCE BAŞVURUDA BULUNMUŞTUM"

"Haklı olan cesur davranır. İşte belgesi. Bugün Kartalkaya faciasının araştırılması için kurulan komisyon TBMM’de toplanmış. Tahmin ettiğim üzere Sayın Bakan komisyona hesap vermeye gelememiş. CHP’li üyeler bu durumu protesto etmiş, bazı AKP’li üyeler de 'Tanju Özcan gelsin' diye bağırıyor. Kimse beni Turizm Bakanı ile karıştırmasın, ben milletin vekillerine hesap vermekten korkmam, onur duyarım. Zaten 'komisyon beni dinlesin' diye sekiz gün önce yazılı başvuruda bulunmuştum."