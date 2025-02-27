Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'e yönelik kullandığı, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" ifadelere Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tepki gösterdi.
TRUMP GÖNDERMELİ YANIT
Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş meydanlarından değil, miting meydanlarından Başkomutan olarak çıkan Sayın Erdoğan, keşke ara sıra hatırladığı 'Başkomutanlık' sıfatını ana muhalefet partisi liderine değil, yıllardır Ege adalarını işgal eden Yunanlara gösterebilseydi. Keşke, 'Filistinlileri ülkelerinden kovacağım' diyen ABD Başkanına, 'Dostum Trump' diyeceğine, Başkomutan sıfatıyla, 'Ayağını denk al Trump' diyebilseydi!" ifadelerini kullandı.