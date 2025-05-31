CHP’de kurultay tartışmaları sürerken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini ilk kez bozdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ölüm tehdidi aldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

-Benden mesaj bekleyen herkese açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan yanıt geldi.

Özcan şunları kaydetti:

-Sn Kemal Kılıçdaroğlu, lütfen bu paylaşımı ciddiye alınız! Laf ebeliği yapmayınız! Ciddiye almazsanız Sn İnce ile girdiğiniz yarışların arka planlarını, kimin kime imza vermek için, kimin imzasını çekmek için yaşananları anlatır geçerim! Sn İnce’nin nasıl kaybettiğini ikimizde biliyoruz.

-200 belediye, 130 Mv baskısını parti zarar görmesin diye hiç konuşmadık! Ama susmaya ve AKP’nin yaktığı ateşin altına odun atmaya devam ederseniz, ben de bu durumda 2014 dahil tüm CHP Kurultayları tartışmaya açarım!Yapmayın ve konuşturmayın beni! RTE’nin ekmeğine yağ sürmeyin!!