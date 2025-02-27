Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'nin bir sonraki seçimdeki cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için "Gel, Seç, Tarihe Geç" sloganıyla CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısı öncesinde, değerlendirmelerde bulundu.

Özcan, "İnşallah partimiz için güzel bir başlangıcın ilk günü olur. Heyecanla bu toplantıya geldik, iştirak ettik. İçeride de önemli şeyler konuşacağız" diye konuştu.

Tanju Özcan, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin, "Maalesef alıştık, her sabah endişeyle interneti açıyoruz. Acaba bu sabah kimi aldılar? Sabah 4-5 sularında bizim de kapımız çalınacak mı? Tabiri caizse kelle koltukta çalışıyoruz. Partimize yönelik hükümet tarafından bir linç kampanyası var. Vermek istedikleri mesajı alıyoruz ama korkmuyoruz. Bunları yapanlar bizi korkuttuklarını zannediyorlarsa akıllı insanlar değil" yorumunu yaptı.

Özcan, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını faciasına ilişkin de şunları söyledi:

-Komisyon kurulur kurulmaz Resmi Gazete'de yayımlandı. Ben de komisyon başkanlığına hitaben, 'Bu olay Bolu ili sınırlarında oldu, benim de adım çokça geçti. Ben bu konuyla ilgili bilgilerimi anlatmak istiyorum.

-Bundan sonra böyle olayların olmaması için mevzuatta ne tür değişiklikler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmek istiyorum. Ayrıca komisyon üyelerimizin her soracağı soruya şeffaflık içinde yanıt vermek istiyorum.

-Lütfen beni davet edin' dedim. İlk gün başvuru yaptım. Dün sayın Turizm Bakanı komisyona gelip ifade verememiş, ben de dedim ki 'beni Turizm Bakanı'yla karıştırmayın, ben korkmam, gelir, milletin vekillerine ifademi veririm'. Haklı olan cesur olur.

-Birileri bu konunun üzerini kapatmaya çalışıyor. Biz de ısrarla bu konunun üzerine gitmeye devam ediyoruz. İdari yönden baktığınızda burada Turizm Bakanlığı'nın ağır bir kusuru var. Biz bunu görmemezlikten gelecek değiliz. Bu işin sonuna kadar peşine gideceğiz.