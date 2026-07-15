Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yürütülen soruşturma sürecinde adı gündeme gelen AKP Bolu Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Yerel basından BolununSesi'nde yer alan haberlere göre, Yavuz'un, Özcan hakkında yürütülen soruşturmada şikayetçi belediye çalışanının avukatlığını üstlenmesinin ardından görevden alındığı öne sürüldü.

İddialara göre, Yavuz'dan istifa etmesi istendi, daha sonra ise görevine son verildi.

İL YÖNETİMİNİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Yavuz'un Özcan'ın yargılandığı davada "il yönetiminden habersiz avukatlığı üstlenmesi" Bolu il yönetiminin tepkisini çekmişti.