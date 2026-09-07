Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap davasının ikinci duruşması görüldü.

Ankara Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, savunması sırasında fenalaşarak yere yığıldığı öğrenildi.

Özcan, fenalaşmadan önce yaptığı savunmada, "Ben vatan haini miyim? Abdullah Öcalan'ın şartları benden daha iyi" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Özcan'ın fenalaşmasının ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından Özcan savunmasına devam etti.

Sağlık sorunları bulunduğunu belirten Özcan, şeker ve tansiyonunun yükselmesi nedeniyle fenalaştığını söyledi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Duruşmada savcı, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıkların tedbirlerinin devamını, tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin sürdürülmesini talep etti. Sanık avukatları da savcının tutukluluk talebine karşı savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Tanju Özcan ve üç sanığın tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıkların da mevcut tedbirlerinin sürdürülmesine karar verdi.

Duruşma 19 Ekim'e ertelendi.