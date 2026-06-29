Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yürütülen "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Avukatlarının söz konusu dosya kapsamında yapılan tutukluluğa itiraz başvurusu mahkeme tarafından değerlendirildi.
İtirazı değerlendiren mahkeme, Tanju Özcan'ın bu dosyadan tahliyesine karar verdi.
CEZAEVİNDEN ÇIKMAYACAK
Ancak "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarından tutuklu bulunan Özcan'ın cezaevinden tahliye edilmeyeceği öğrenildi.
Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.