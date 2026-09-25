Bolu Belediyesine yönelik “irtikap” soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa mahkemeye sunuldu. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan mütalaada, dava dosyasındaki deliller ve sanık ile tanık beyanları birlikte değerlendirildi. Dosyada marketler, ruhsat işlemleri, kurban bağışları, hak ediş ödemeleri, beton alımları ve bir kafenin ruhsat sürecine ilişkin farklı olaylar ele alındı.

MARKETLERLE İLGİLİ İDDİALAR

Savcılık mütalaasında, BolSev’e gelir sağlamak amacıyla bazı marketlerle reklam sözleşmeleri yapılmasının gündeme geldiği belirtildi. Mütalaaya göre, sözleşme teklifini kabul etmeyen bazı işletmeler daha sonra zabıta denetimleriyle karşılaştı ve ardından reklam sözleşmesi imzaladı.

BİM, Nuhmar/1N, Carrefoursa ve Avantaj marketlerden toplam 8 milyon 712 bin liralık menfaat sağlandığı değerlendirilirken, bu eylemlerin “zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap” suçunu oluşturduğu öne sürüldü.

KURBAN BAĞIŞLARI DA DOSYADA

Mütalaada, BolSev’in 2025 yılında kurban bağışı adı altında 34 kişiden 845 bin lira topladığı, ancak bu parayla kurban alındığı veya kesildiğine ilişkin vakıf kayıtlarında herhangi bir bilgi bulunmadığı ifade edildi. Savcılık, bu kapsamda vatandaşların dini inanç ve duygularının istismar edildiğini değerlendirerek bazı sanıklar hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan ceza istedi.

Dosyada ayrıca bir müteahhitten belediyeyle işlerinin yürütülmesi karşılığında 2,5 milyon lira istendiği, 100. Yıl Cumhuriyet Parkı yapımında ise hak edişlerden 3 milyon lira kesilerek BolSev hesabına aktarıldığı iddiaları yer aldı.

BETON VE RUHSAT İDDİALARI

Savcılık, 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatını yapan firmanın beton alımı konusunda baskıya maruz kaldığını da mütalaaya taşıdı. Özcan’ın, “başka bir yerden beton alamazsınız, size beton santrali kurdurtmam, betonu bizden alacaksınız” şeklindeki sözlerinin baskı oluşturduğu ve bu eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.

Bir iş yerinin ruhsat devriyle ilgili süreçte ise BolSev’e yardım yapılmasının gündeme geldiği, bu kapsamda 100 bin liranın nakit verildiği ve daha sonra 200 bin lira daha istendiği iddiasına yer verildi. Bu olay nedeniyle Özcan hakkında “rüşvet almak” suçundan cezalandırma talebinde bulunuldu.

ÖZCAN İÇİN 217 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Mütalaada Tanju Özcan hakkında 32 mağdura yönelik “nitelikli dolandırıcılık” ile birlikte “zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap”, “icbar suretiyle irtikap”, “icbar suretiyle irtikaba teşebbüs” ve “rüşvet alma” suçlarından toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer 18 sanık hakkında da farklı suçlardan değişen sürelerde hapis cezaları talep edilirken, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı istendi.

Davanın önceki aşamasında hazırlanan 178 sayfalık iddianamede ise Özcan için 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.