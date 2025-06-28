CHP'de gözler 30 Haziran'daki kurultay davasında. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararı çıkarsa geri döneceğini söylerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise mutlak butlan kararı çıkmayacağı görüşünde. CHP'li isimlerden peş peşe Kılıçdaroğlu'na çağrılar geliyor. Eski genel başkanı sert sözlerle eleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çağrıda da bulundu.

Özcan, "Kılıçdaroğlu partiyi karıştırmaya çalışıyor. Ben açık konuşuyorum. Ankara'da açılan iki dava hukuk yoluyla CHP'ye açık bir darbe girişimidir. CHP yüzde 40'lara ulaştı. Hükümetten artık bunu bekliyoruz ama burada parti içerisinde başta eski genel başkanımız Kılıçdaroğlu olmak üzere bir kısım arkadaşlarımız artık parmakla sayılabileceğimiz kadar az insanlar, tabanda herhangi bir güçleri yok. Ancak buna rağmen iktidarın CHP'ye karşı darbe girişimine ortak olur şekilde hal ve hareketler içerisindeler." dedi.

Özcan şu ifadeleri kullandı:

Mutlak butlan kararı verilirse kayyum atarsa ya da eski yönetim göreve devam etsin derse sayın Kılıçdaroğlu ben bu görevi kabul ediyorum derse darbe girişiminde bulunan ortak olmuş olur. CHP'ye siyasi cunta gelmiş olur. Bizim bunu kabul edebilmemiz mümkün değil.

Çıkıp iki satır laf edecek. Sayın Özgür Özel ve yönetimin arkasındayız diyecek, yapması gereken bu, toplum bunu bekliyor ondan. Kılıçdaroğlu bu büyük oyunu bozabilir. Bırakın bu kirli oyunu bozmayı, tam tersi bu oyunun bir parçası olmayı kabullenmiş gibi gözüküyor.

Bizim belimizi büken, toplumsal muhalefetin moralini bozan da bu aslında. Hukuken kadük hale getirebilir. Hükümetin kurduğu tuzak da boşa çıkar.

Açık bir şekilde iktidarın aparatı gibi davranırsa toplum tarafından affedilmez. Bugüne kadar saygı duyan insanlar da kendisine saygı duymayı bırakır, yapmasın, rica ediyorum bir kardeşi olarak.

Sayın Kılıçdaroğlu ile mücadele ettik siyasi anlamda ama kişiliğine bir saygısızlık yapmadık. Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası bitmiyor.

Her ne kadar umutsuz olsam da sayın Kılıçdaroğlu iktidarın bu tuzağını iki cümle ile bertaraf edebilir. Adeta yalvarıyorum bir kardeşi olarak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesi başarısızlıktır. Hükümetin en güçsüz olduğu zamanda bu seçimi kaybettiniz. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetti diye ocak ayından beri bu süreci yaşıyoruz.