Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına dair tartışmalar sürerken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan sert bir açıklama geldi...
Yangınla ilgili sadece yerel yönetim ve özel sektör temsilcilerinin yargılanmasına tepki gösteren Özcan, Kültür ve Turizm ile Çalışma Bakanlığı yetkililerinin sorumluluklarının görmezden gelindiğini savundu.
Sosyal medya hesabından Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:
-Madem belediyenin sorumluluğu var, beni ve Turizm Bakanı’nı alın.
-Tutuklayın, birlikte yargılanalım. Hodri meydan!