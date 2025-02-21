Kaza, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi’ndeki, Güney çevreyolu Akdoğan Kavşağı’nda meydana geldi. Mehmet K. (45) yönetimindeki tanker, önünde seyreden TIR’a arkadan çarptı. Kazada tanker şoförü Mehmet K. yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.