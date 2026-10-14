Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde öğle saatlerinde facianın eşiğinden dönülen bir trafik kazası meydana geldi. Nurdağı-Osmaniye kara yolunun 22’nci kilometresinde seyir halinde olan Osman A. (45) idaresindeki 27 AJT 678 plakalı akaryakıt tankeri ile Ahmet B. (54) yönetimindeki 33 BNJ 42 plakalı tanker henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

TONLARCA AKARYAKIT YOLA DÖKÜLDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle tankerlerden birinin arka kısmında bulunan tahliye vanası kırıldı. Vananın kırılmasıyla birlikte tanker içerisinde bulunan tonlarca akaryakıt yola akarak asfaltı kapladı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücülerin ve çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

YOL 2 SAAT ULAŞIMA KAPATILDI

Olay yerine ulaşan trafik polisleri, dökülen akaryakıt nedeniyle son derece kayganlaşan ve patlama riski taşıyan yolda ikinci bir kaza yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği çift yönlü durdurdu.

İtfaiye ekiplerinin köpüklü yıkama ve kumlama çalışmalarının ardından, kazaya karışan tankerler çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kalan Nurdağı-Osmaniye karayolu, temizlik işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yeniden ulaşım ve trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.