Alman savunma basınında yer alan bilgilere göre tedarikin, ülkenin savunma sanayisi şirketlerinden Dynamit Nobel Defence tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sözleşmenin 2026 yılı sona ermeden imzalanması beklenirken, satın alınacak mayınların toplam sayısı henüz açıklanmadı. Yeni sistemlerle Alman ordusunun zırhlı araçlara karşı savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

YENİ NESİL MAYINLAR ENVANTERE GİRECEK

Alman ordusunun envanterinde bulunan DM31 tanksavar mayınlarının geliştirilmiş modeli olan DM41, yaklaşık 9 kilogram ağırlığında olacak. Yeni modelde dijital fünye sistemi ve gelişmiş sensör teknolojilerinin kullanılması öngörülüyor.

DM41 mayınlarının özellikle tanklar ve diğer ağır zırhlı araçlara karşı kullanılması planlanıyor. Sensör sisteminin, belirli ağırlık özelliklerine sahip araçları algılayacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Almanya'nın taraf olduğu Ottawa Sözleşmesi, antipersonel mayınlarını yasaklarken araçlara karşı geliştirilen tanksavar mayınlarını aynı kapsamda değerlendirmiyor. DM41'in de bu ayrım doğrultusunda geliştirilmesi hedefleniyor.

2028 YILINDA KULLANIMA SUNULACAK

Yeni tanksavar mayınlarının, Alman ordusunun MiVS 85 olarak bilinen mayın döşeme sistemiyle birlikte kullanılması planlanıyor.

İlk kez 1980'li yıllarda hizmete giren MiVS 85 sistemi, 2011 yılında envanterden çıkarılmış, 2016 yılında ise yeniden kullanıma alınmıştı. DM41 mayınlarının 2028 yılından itibaren bu sistemle uyumlu şekilde görev yapması bekleniyor.

Araçlara bağlanabilen özel bir düzenekten oluşan MiVS 85, mayınların belirlenen bölgelere yerleştirilmesini sağlıyor. Sistem, özellikle zırhlı birliklerin ilerleyişini yavaşlatmak ve kritik geçiş noktalarında savunma oluşturmak amacıyla kullanılıyor.

Almanya'nın planladığı 1,4 milyar euroluk tedarik, ülkenin kara kuvvetlerinin savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik yatırımları arasında yer alıyor.