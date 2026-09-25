Batman Belediyesi önünde açıklama yapan Tanrıkulu, belediyenin uzun yıllardır seçilmiş başkanlar tarafından yönetilmediğini söyledi.

Tanrıkulu, 2009 yılında Nejdet Atalay’ın belediye başkanı seçildikten kısa süre sonra tutuklanarak görevden uzaklaştırıldığını, 2014 seçimlerinin ardından Sabri Özdemir ve Gülistan Akel’in eş başkan olarak göreve geldiğini ancak Özdemir’in kısa süre sonra görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

2016 yılında OHAL döneminde çıkarılan düzenlemelerle belediyelere kayyum atanmasının önünün açıldığını ifade eden Tanrıkulu, 11 Eylül 2016’dan itibaren Batman Belediyesi’nin atanan valiler ve vali yardımcıları tarafından yönetildiğini söyledi.

2019 seçimlerinde Mehmet Demir’in belediye başkanı seçildiğini ancak onun da kısa süre sonra görevden uzaklaştırıldığını belirten Tanrıkulu, 31 Mart 2024 seçimlerinde Gülistan Sönük’ün belediye başkanı seçilmesinin ardından 4 Kasım 2024’te görevden uzaklaştırıldığını ve yerine Batman Valisi Ekrem Canalp’ın kayyum olarak atandığını ifade etti.

Tanrıkulu, Türkiye’de yeni bir süreçten ve barıştan söz edildiğini belirterek, “Eğer gerçekten yeni bir süreç varsa, eğer gerçekten barıştan söz ediyorsak, bunun en temel göstergelerinden biri halkın iradesine saygı göstermektir” dedi.

Kayyum uygulamasına son verilmesini isteyen Tanrıkulu, seçilmiş belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesi çağrısında bulundu.

İŞKUR ALIMLARI İÇİN “NOTER HUZURUNDA KURA” ÇAĞRISI

Tanrıkulu’nun Batman’daki bir diğer gündemi ise İŞKUR üzerinden yapılacak işçi alımları oldu.

Batman’da yurttaşlar, sivil toplum kuruluşları ve farklı kesimlerle görüştüğünü belirten Tanrıkulu, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’ne ilişkin çok sayıda şikayet aldığını söyledi.

Okullar, ibadethaneler ve camilerde 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere işçi alınacağını ve binlerce başvuru bulunduğunu belirten Tanrıkulu, alımlarda şaibe olduğu yönünde kendisine şikayetler ulaştığını ifade etti.

Tanrıkulu, bazı listelerin siyasi parti il başkanlıklarına gönderildiği ve alımların bu listeler üzerinden yapıldığı yönünde iddialar bulunduğunu belirterek, bu iddiaların kendisine vatandaşlar tarafından aktarıldığını söyledi.

Bu tür tartışmaların önüne geçilmesi için alımların noter huzurunda kura yöntemiyle yapılmasını isteyen Tanrıkulu, “Eğer noter huzurunda kura yapılırsa bu kurum üzerindeki şaibeler de, siyasetçiler üzerindeki şaibeler de dağılır” ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu ayrıca, 9 aylık çalışma süresinde alınacak maaşlardan birinin bağışlanması karşılığında listelerin oluşturulduğu yönünde kendisine bir iddia ulaştığını söyledi.

Bu iddianın ağır olduğunu belirten Tanrıkulu, Batman Valisi ve İŞKUR yetkililerine alımların kaç kişiyi kapsadığını, hangi yöntemle yapılacağını ve noter huzurunda kura uygulanıp uygulanmayacağını sordu. Tanrıkulu, maaş bağışı iddiasının da kamuoyuna açıklanmasını istedi.

ÇİFTÇİDEN MISIR İÇİN 17 BİN LİRA FİYAT BEKLENTİSİ

Tanrıkulu, Batman Ziraat Odası’nı ziyaret ederek oda yöneticileri ve çiftçilerle de bir araya geldi. Batman’da mısır hasadının başladığını belirten Tanrıkulu, üreticilerin sorunlarını ve beklentilerini dinlediğini söyledi.

Geçen yıl mısırın kilogramına 11 bin 300 lira fiyat verildiğini ve çiftçilerin zarar ettiğini belirten Tanrıkulu, tarlalarını boş bırakma imkanı bulunmayan üreticilerin bu yıl da mısır ekmek zorunda kaldığını ifade etti.

Mazot, gübre, ilaç ve tohum başta olmak üzere üretim maliyetlerinde yüzde 50’nin üzerinde artış yaşandığını söyleyen Tanrıkulu, biçim maliyetlerinin dahi mevcut mısır fiyatlarını karşılamadığını savundu.

Çiftçilerin kilogram başına yaklaşık 17 bin lira fiyat beklentisi olduğunu belirten Tanrıkulu, piyasada ise yaklaşık 14 bin lira seviyesinde fiyat verildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile hükümete çağrıda bulunan Tanrıkulu, mısır fiyatının tekellerin kontrolüne bırakılmamasını ve üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için kilogram başına en az 17 bin lira fiyat belirlenmesini istedi.