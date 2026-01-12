1968 yılında yayımlanan ve tüm dünyada fenomen haline gelen "Tanrıların Arabaları" (Chariots of the Gods) eseriyle tanınan Erich von Däniken, yaşamı boyunca evrenin yalnız olmadığını savundu. Uzaylılardan korkulmaması gerektiğini her fırsatta dile getiren yazar, onların düşman değil, kadim birer dost olduklarına inanıyordu.

2018 yılında verdiği bir mülakatta, önümüzdeki on yıl içinde dünya dışı varlıklarla temasın kaçınılmaz olduğunu öne sürmüş; bu büyük kavuşmaya olan inancını son nefesine kadar korumuştu.

"Piramitleri Taş Devri İnsanı İnşa Etmiş Olamaz"

İleri yaşına rağmen entelektüel enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Däniken, Eylül 2023’te kurucusu olduğu A.A.S. (Arkeoloji, Astronotik ve SETI) vakfının 50. yıl kutlamalarında takipçileriyle bir araya gelmişti.

Hala dinç ve heyecanlı olan yazar, Mısır’daki devasa yapıların kökenine dair o meşhur iddiasını yinelemişti:

"MÖ 2500 yıllarında bir Taş Devri insanının aniden Keops Piramidi'ni yapmaya karar verdiğini düşünmek imkansızdır. Bunu unutun! Piramitler zaten oradaydı ve uzaylıların ileri teknolojisiyle inşa edilmişlerdi."

Aykırı Teoriler ve Milyonları Peşinden Sürükleyen Başarı

Von Däniken, sadece bir yazar değil, aynı zamanda dijital çağın imkanlarını kullanan bir anlatıcıydı. YouTube kanalı ve verdiği konferanslarla, antik kültürlerin "tanrı" olarak nitelediği varlıkların aslında uzak yıldızlardan gelen astronotlar olduğunu savundu.

Teorilerini o kadar ileri taşıdı ki, insanlarla uzaylıların genetik bir bağı olduğunu iddia ederek, bu canlıların anatomik benzerliklerini dahi tartışmaya açtı. Ona göre bizler ve onlar, aynı ortak atanın mirasını taşıyorduk.

Unutulmaz Eserleri

Milyonlarca insanı hem eğlendiren hem de derin düşüncelere sevk eden Däniken, başarısını iki temel direk üzerine kurmuştu:

1968: Tanrıların Arabaları (Chariots of the Gods) - Dünya çapında şöhret getiren ilk başyapıtı.

1969: Yıldızlara Dönüş (Return to the Stars) - Teorilerini derinleştirdiği ikinci büyük adımı.

Kendi deyimiyle "uzaylı uzmanı" olan Däniken, arkasında onlarca kitap, sayısız soru işareti ve yıldızlara merakla bakan dev bir okur kitlesi bıraktı.