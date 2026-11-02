Polonya’da, Rusya’nın Kaliningrad bölgesiyle sınır hattında sabotaj ihtimaline karşı özel bir operasyon başlatıldı. Operasyona polis, ordu, sınır muhafızları ve istihbarat servislerinin katıldığı bildirildi.

Polonya Emniyet Genel Müdürü Marek Boron, RMF FM radyosuna yaptığı açıklamada, Kaliningrad sınırında sabotaj eylemleri gerçekleştirilebileceğine ilişkin istihbarat alındığını ve bu doğrultuda güvenlik önlemlerinin devreye sokulduğunu söyledi. Boron, operasyonun polis tarafından yürütüldüğünü belirtti.

“UYARI ALDIK”

Geçen hafta Polonya Askeri İstihbarat Servisi ile müttefik ülkelerin istihbarat servislerinden Kaliningrad sınır bölgesinde sabotaj eylemleri gerçekleştirilebileceğine yönelik uyarılar aldıklarını aktaran Boron, silahlı grupların sınırı ihlal etmesi ihtimalinin de değerlendirildiğini ifade etti.

SINIR HATTINA TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Olası sabotaj girişimlerine karşı bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Boron, Polonya’nın farklı bölgelerinden takviye polis ekiplerinin Kaliningrad sınırına yönlendirildiğini kaydetti.

KALİNİNGRAD ESKKLAV KONUMUNDA

Rusya’nın en batıdaki toprağı olan Kaliningrad, 1991 yılından bu yana eksklav statüsünde bulunuyor. Eksklav, bir ülkenin ana topraklarından başka bir devletin topraklarıyla ayrılmış bölgesini ifade ediyor.