Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever’in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Yakın dostu Kader de cenaze töreninde yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle fenalaştı. Cansever’i ablası gibi gören Kader’in tansiyonunun 200’e kadar yükseldiği ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığı belirtildi. CENAZEDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Cansever’in cenaze törenine katılan Kader, yakın dostunun ölümünün ardından büyük bir yıkım yaşadı. Tören boyunca gözyaşlarına hakim olamayan sanatçının sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine çevresindekiler yardımına koştu. TANSİYONU 200’E ÇIKTI Yaşadığı üzüntü nedeniyle fenalaşan Kader’in tansiyonunun 200’e çıktığı öğrenildi. Sağlık ekipleri sanatçıya olay yerinde müdahale ederken, yaşananlar cenazeye katılanları da endişelendirdi. “AZ KALSIN KADER’İ DE KAYBEDİYORDUK” Cansever’in vefatının ardından Kader’in yaşadığı büyük üzüntüyü anlatan yakın dostu Sevda Sevcan, yaşananların boyutunu “Az kalsın Kader’i de kaybediyorduk” sözleriyle ifade etti. İki yakın arkadaş daha önce katıldıkları programda düet yapmıştı. Cansever’i ablası gibi gören Kader’in cenazede yaşadığı sağlık sorunu, sanatçının sevenleri arasında da büyük endişe yarattı.

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